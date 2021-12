Luci d'Artista "senza pioggia": gremita la città, traffico in tilt

Boom di presenze a Salerno, in questa domenica di Luci d'Artista non caratterizzata, finalmente, dal maltempo. In particolare, innumerevoli i cittadini e i visitatori a passeggio per le strade del centro.

Parcheggi pieni e traffico intenso, inoltre, in diverse strade salernitane, con la presenza massiccia di bus turistici nelle aree di sosta previste dal piano.

Foto di Antonio Capuano