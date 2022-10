Rifiuti campani in Tunisia, due funzionari regionali indagati

Due funzionari regionali sono stati iscritti nel registro di indagati nell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti campani trasportati in Tunisia.

Il caso

Il reato ipotizzato a carico dei due funzionari è di concorso in traffico internazionale di rifiuti. I due hanno seguito la procedura che portò la Sra di Polla ad inviare in Tunisia container contenenti diverse tonnellate di rifiuti. Dopo lo scoppio del caso i container sono stati rispediti in Italia nella scorsa primavera e, non senza polemiche da parte della comunità locale, trasportati a Serre.