Festa Granata, Salerno paralizzata: disagi alla guida

Traffico in tilt a Salerno, dal tardo pomeriggio di oggi: la festa Granata ha paralizzato l'intera città. Come è noto, era stato disposto un piano traffico ad hoc per regolare la circolazione sul lungomare e dintorni, vista la notevole affluenza prevista per l'iniziativa in piazza della Concordia.

Nonostante il dispositivo, tuttavia, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico, tra code e rallentamenti.

Foto di Antonio Capuano