Traffico sull’A3 “Napoli-Pompei-Salerno”: provvedimenti revocati, ecco cosa è stato deciso

Si è concluso in videoconferenza, il “tavolo permanente” istituito dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per monitorare l’andamento del dispositivo di regolamentazione del traffico sull’A3 “Napoli-Pompei-Salerno” dove, dalle ore 7 di giovedì 7 luglio, è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Salerno Centro, in entrambe le direzioni di marcia. L’incontro ha visto la partecipazione, oltre all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, committente dell’opera, e del Direttore Generale per le Strade e le Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle società concessionarie di tutti i tratti autostradali e stradali afferenti al territorio della provincia di Salerno, nonché del Consorzio Universitario Grandi Rischi di Salerno C.U.G.R.I., incaricato dall’Autorità Portuale di effettuare ulteriori specifiche attività di monitoraggio sull’opera. Nel corso della riunione è stato ribadito quanto emerso dai “tavoli tecnici”, tenutisi sia nella giornata di ieri sia il 21 luglio scorso, ai quali hanno preso parte i tecnici e i responsabili scientifici del C.U.G.R.I., della società concessionaria autostradale SIS s.c.p.a. - SPN S.p.A. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: i dati di monitoraggio si sono confermati stabili ed hanno evidenziato l’assenza, mantenutasi costante nel periodo di riferimento, di criticità in atto concernenti le infrastrutture interferenti con i lavori in questione con la conseguente possibilità di intraprendere iniziative di modifica alle limitazioni di viabilità sul tratto autostradale. Il “tavolo permanente”, nel prendere atto di quanto rappresentato e nuovamente ribadito dai tecnici coinvolti nelle attività di monitoraggio nonché dalla società Salerno-Pompei-Napoli, ha pertanto stabilito di procedere con effetto immediato alla modifica del dispositivo di viabilità predisposto dal provvedimento prefettizio del 1° luglio scorso, eliminando i due presidi fissi previsti per effettuare filtraggio e controllo dei mezzi pesanti.

La revoca

Il Prefetto di Salerno ha conseguentemente disposto la revoca, a partire dalle ore 22 di oggi, del precedente provvedimento prefettizio del 1° luglio. Infine, i tecnici della società concessionaria autostradale SIS s.c.p.a. - SPN S.p.A. hanno evidenziato la necessità di veicolare il transito di mezzi con peso fino a 40 tonnellate su una sola corsia per ogni carreggiata da Vietri sul Mare a Salerno e viceversa, attraverso la predisposizione di apposita ordinanza che seguirà il provvedimento di revoca adottato dal Prefetto. Al termine dell’incontro il Prefetto Russo ha ringraziato il Compartimento Polizia Stradale della Campania e Basilicata per il prezioso lavoro di coordinamento che ha reso possibile in questo periodo il necessario filtraggio e controllo dei mezzi pesanti ed ha espresso vivo apprezzamento per l’importante sforzo corale profuso da tutti i soggetti coinvolti, sia per portare a termine con celerità le attività di scavo e costruzione in sicurezza sia per garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza pubblica di tutti coloro che percorrono quotidianamente, e in modo particolare in questo periodo estivo, la viabilità interessata.

Cirilelli contro le autostrade bloccate dal traffico



“È assurdo. Più di un’ora per superare Salerno in auto. Due autostrade bloccate e un enorme caos nella circolazione veicolare, a danno non solo dei cittadini e di chi vive nei paesi limitrofi ma soprattutto di tutti coloro che devono attraversare Salerno per raggiungere altre città. La scelta di completare i lavori di scavo della galleria nord dell’opera “Salerno Porta Ovest” proprio in questo periodo è stata scellerata e il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e il governo, da veri incompetenti, nulla hanno fatto per evitare questo prevedibile problema: un inaccettabile rallentamento della circolazione degli autoveicoli nel bel mezzo della stagione estiva, con temperature record”.

Lo ha detto il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Una volta al governo, i responsabili tecnici e burocratici pagheranno in termini di legge per questa intollerabile situazione che si è venuta a creare, che oltretutto danneggia gravemente anche il turismo e l’economia di Salerno e provincia, oltre ad avere ripercussioni negative sull’ambiente. Sulla vicenda presenterò una nuova interrogazione parlamentare per accertare responsabilità ed eventuali errori in questa scelta”, conclude Cirielli.