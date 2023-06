Code sulla Salerno-Avellino, il sindaco Morra: "Sono indignato"

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, si dichiara "indignato" dai disagi subiti dagli automobilisti nel tratto fra Mercato San Severino e Fratte della Salerno-Avellino, paralizzato dal traffico nella mattinata di oggi a causa di un cantiere.

La nota

"In qualità di sindaco di uno dei Comuni lambiti dalla Avellino-Salerno - scrive Morra - sono indignato per quanto accaduto, questa mattina, lungo le corsie della autostrada in direzione Sud, rimasta paralizzata nel tratto tra Mercato San Severino e Fratte a causa di un cantiere per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria. Ancora una volta l'Anas, senza alcun tipo di coinvolgimento delle amministrazioni locali, si è limitata a comunicarci l'ordinanza con la quale vengono stabiliti i lavori che proseguiranno, in base a quanto riportato nel testo della comunicazione, fino al prossimo 20 giugno. Credo che si tratti di un atteggiamento errato, frutto di eccessiva leggerezza, considerato che il blocco del traffico in autostrada provoca, come diretta conseguenza, un intasamento anche sulle strade provinciali e comunali. Chiederò, in maniera ufficiale, al Prefetto di richiamare l'Anas ad una maggiore attenzione per le amministrazioni locali quando vengono adottati provvedimenti di questa portata".