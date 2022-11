Traffico e disagi in Tangenziale: code anche nella zona orientale

Ancora code e traffico, a Salerno, in Tangenziale: anche oggi, in direzione Sud, dopo l’uscita di San Leonardo, code e disagi per chi è al volante, a causa del restringimento della carreggiata per i lavori in corso.

I disagi

Rallentamenti già all’uscita dalla galleria di Sala Abbagnano, in direzione Pontecagnano: viaggiare in auto di mattina, dunque, si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Ovviamente, pure la viabilità cittadina ne risente, specie nella zona orientale che, a causa degli automobilisti "in fuga" dal traffico della Tangenziale, si ritrova inevitabilmente a contenere un flusso aggiuntivo di auto, con tutti i disagi del caso.