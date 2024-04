Code e disagi sulla Tangenziale, tra lavori in corso, maltempo e un mezzo in avaria

Rallentamenti e disagi, stamattina, lungo la Tangenziale di Salerno, in direzione sud, a seguito di una serie di eventi concomitanti che hanno condizionato il transito ordinario. La circolazione è tornata regolare intorno alle ore 12.30, dopo le code registrate, precisamente, intorno alle ore 8 (in pieno orario di punta), quando un mezzo pesante in avaria ha arrestato la propria corsa al km 59,800 della carreggiata sud, rendendo necessario l'intervento di Anas e Forze dell’Ordine. A peggiorare le condizioni del traffico, anche sulle viabilità interne, limitrofe alla Tangenziale, la forte ondata di maltempo che, nel corso della notte e fino alle prime ore del giorno, ha interessato il salernitano.

I lavori programmati

Inoltre, già a partire da ieri (quando non si sono verificati particolari disagi), sono stati avviati lavori di manutenzione sulle strutture del viadotto al km 60,100 – sovrappassante via San Leonardo del Comune di Salerno - che rendono necessaria, fino alla fine del mese di aprile, la chiusura della rampa di uscita dallo svincolo di Mariconda in direzione sud, nel Rione Arbostella. Tuttavia, dell’esecuzione di tali lavori da parte di Anas – che consisteranno soprattutto in risanamenti corticali, sostituzione dei giunti di dilatazione, potenziamento del sistema di smaltimento delle acque, adeguamento dei cordoli, sostituzione delle barriere di sicurezza – era stato informato con anticipo il Comune di Salerno.