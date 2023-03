Naufragio a Cutro, il sindaco di Sanza mette a disposizione 2 loculi per le vittime

A nome della comunità di Sanza, che mi onoro di rappresentare, desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza per l'immane tragedia consumatasi lungo la costa calabra a seguito del naufragio di Cutro. Le parole in queste circostanze servono a poco, se non a far sentire che non si è soli nell'affrontare drammi umani e collettivi che non dovrebbero mai accadere.

Lo ha scritto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito al primo cittadino di Cutro: "A seguito dell'interlocuzione telefonica avuta dal mio ufficio con lei, collega sindaco, Le confermo in modo formale la disponibilità della nostra comunità ad accogliere due salme, in due loculi del cimitero di Sanza, se necessario due spazi di sepoltura nella nuda terra, occupandoci anche curarne degna sepoltura. - continua il primo cittadino di Sanza- E' questo solo un piccolo gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità di Cutro e più in generale alle vittime dell'immane tragedia consumatasi lungo le nostre coste, nonché ai loro familiari".

L'amministrazione guidata da Esposito, dunque, resta in attesa di indicazioni per organizzare il trasferimento delle salme e la loro sepoltura, secondo il rito e la fede religiosa professata. Plauso e like sui social per il bel gesto del sindaco di Sanza.