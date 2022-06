Abusi su minore, perizia scagiona imputati: assolti la madre e il fratellastro

Sono stati assolti perchè il fatto non sussiste la madre e il fratellastro di una ragazza che, all'epoca dei fatti, sarebbe stata violentata dal padre e dal secondo. Aveva solo 10 anni. Ieri la sentenza in appello, che ha ribaltato il verdetto di primo grado grado, grazie anche ad una nuova consulenza che ha riferito che la vittima sia "incapace" di testimoniare.

La storia

L’inchiesta era partita nel 2017 a seguito di una segnalazione, in una casa di Tramonti. Successivamente, i militari avevano raccolto elementi che raccontavano di una storia di degrado nella quale si sarebbe trovata la vittima, diventata oggetto di abusi sessuali consumatisi all'interno di casa sua. Dalle indagini era infatti lo stato di abbandono materiale e morale in cui versava la ragazzina di appena 10 anni, non nutrita adeguatamente, percossa per futili motivi e costretta a pulire la casa e a badare alla sua sorellina. Una storia complessa, in parte confermata da alcuni testimoni, mentre per altri vi sarebbe stata una forte suggestione della piccola su alcuni episodi. In primo grado i giudici avevano deciso per tre condanne, come quella di 14 anni al padre, che non ha fatto appello, 10 per la madre e 7 per il fratellastro. La donna fu accusata di non aver impedito quelle violenze. Ora la nuova sentenza con assoluzione perchè il fatto non sussiste, in attesa delle motivazioni del collegio.