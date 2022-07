Beccato a versare rifiuti in un vallone aggredisce il capo dei vigili: denunciato

Momenti di tensione, ieri mattina, a Tramonti, dove il comandante dei vigili urbani, Moreno Mauro Salsano, è stato aggredito da un “incivile” che gettava rifiuti di vario genere nella vegetazione. In particolare, Salsano - riporta La Città - ha beccato il residente nei pressi della frazione Novella. Lì, pensando di non essere visto da nessuno, si stava disfacendo di alcune buste della spazzatura.

Il fatto

Ma la presenza della sua auto nella zona non è passata inosservata al capo della Polizia Locale che lo ha subito rimproverato per il suo comportamento non rispettoso dell’ambiente. E lui, di risposta, lo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente. A soccorrerlo alcuni passanti che, senza non poche difficoltà, hanno placato l’ira del residente. Salsano, successivamente, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione di Ravello per farsi medicare, mentre l’aggressore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.