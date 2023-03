Nascondeva in auto cocaina e soldi: arrestato 31enne a Positano

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sorrento continuano a monitorare il territorio anche attraverso posti di blocco. Tra le auto fermate nelle ultime ore, quella di un 31enne di Positano, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è apparso subito agitato, visibilmente preoccupato.

La perquisizione

I militari hanno colto subito alcuni segni inequivocabili e hanno perquisiscono il suo veicolo. In una bustina di plastica hanno trovato 31 grammi di cocaina, quanto basta per preparare altrettante dosi. E in tasca 365 euro in contante. Il 31enne è finito ai domiciliari per detenzione di droga a fini di spaccio.