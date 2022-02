"Nonni mi servono soldi, passa un amico a prenderli": arrestati due truffatori a Tramonti

Ancora truffa ai danni di anziani in Costiera Amalfitana. Nella serata di ieri, un uomo ha telefonato ad una coppia residente a Tramonti spacciandosi per il nipote e chiedendo loro del denaro in prestito per poter risolvere un problema urgente. Poi, li ha avvisati che sarebbe passato un amico a prenderli perché lui era impossibilitato a raggiungerli. E così i due, all’arrivo del complice, gli hanno consegnato i soldi pattuiti.

L'arresto

Soltanto successivamente, quando i due truffatori si sono dati alla fuga, gli anziani si sono resi conti del raggiro dopo aver parlare al telefono con il vero nipote. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare ed arrestare i due malviventi.