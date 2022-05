Tramonti, chiude la Sp 2 per lavori di scavo: nuovo percorso per gli autobus

Disagi in vista in un tratto della Costiera Amalfitana. La Provincia di Salerno ha imposto il divieto di transito sulla S.P. 2 (ex S.P. 2/b), dal km 8+100 al km 9+860 (ossia dal bivio di Polvica al Valico di Chiunzi) dal 16 maggio al 1°giugno 2022 nella fascia oraria dalle ore 6.30 alle ore 18.30 con esclusione delle giornate di sabato e domenica.

I disagi

Tale chiusura, come si legge dall'ordinanza, si è resa necessaria per consentire i lavori di scavo per attraversamento allaccio elettrico sotterraneo, come richiesto il 10 maggio dalla società Soigea srl. Di conseguenza, tutte le corse sull’autolinea Sicurezza Trasporti Autolinee Sita Sud Maiori-Tramonti-Nocera che effettuano il percorso via Campinola, come tutto il traffico veicolare, dovranno effettuare, nel periodo soprindicato, il seguente percorso alternativo: bivio Polvica- Polvica- Cesarano- bivio Cesarano- valico di Chiunzi e viceversa.