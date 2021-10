Rifiuta di sottoporsi agli esami tossicologici: denunciato ragazzo a Tramonti

Un ragazzo, originario dell’agro Nocerino sarnese, è stato denunciato, ieri, dai carabinieri di Amalfi. Il giovane, dopo aver passato la notte a Maiori a far festa ed aver riposato solo qualche ora ospitato dai suoi amici, si è rimesso alla guida per tornare a casa sfrecciando per le vie della Costiera Amalfitana.

Il posto di blocco

Numerose sono state le segnalazioni della cittadinanza. Di conseguenza, il ragazzo è stato fermato a Tramonti per un controllo, nel corso del quale è apparso da subito agitato ed irrequieto: i carabinieri lo hanno invitato a seguirli presso il Presidio Ospedaliero di Ravello per alcuni esami tossicologici. A questo punto, il giovane si è rifiutato, perché chiaramente ancora sotto l’effetto di droghe, motivo per cui è stato denunciato ai sensi dell’articolo 187 del cds. La sua patente è infine stata ritirata ed il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Il report

Durante le attività sono state controllate oltre 60 persone, più di 45 veicoli, di cui numerosi mezzi per il trasporto di persone (taxi,ncc e pullman privati), alcuni dei quali sono stati sanzionati per non aver indossato le previste cinture di sicurezza. Visto il numeroso afflusso di turisti che ancora interessa la Divina, continueranno con attenzione le verifiche da parte degli uomini dell’Arma.