Fermato ad un controllo, gli trovano 50 grammi di hashish: in manette

Beccato in auto, con 50 grammi circa di hashish. Secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Amalfi, l'uomo era in giro per vendere quello stupefacente. E' invece finito in manette un 38enne, originario dell'Agro nocerino

L'arresto

L'uomo è stato fermato sul Valico di Chiunzi per un controllo. Dal suo stato di agitazione, i militari hanno deciso così di perquisire il veicolo, trovando la droga. Si trattava di circa 200 dosi di hashish. L'uomo è finito ai domiciliari e questa mattina comparirà dinanzi al tribunale di Salerno per il giudizio direttissimo.