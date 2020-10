Nascondeva la droga negli slip: arrestato 25enne a Tramonti

Un ragazzo di 25 anni, proveniente da Nocera Inferiore, è stato arrestato ieri nel comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il posto di blocco

Nel corso di un controllo da parte dei carabinieri, in località Valico di Chiunzi, il giovane è stato trovato in possesso di un panetto di hashish di circa 100 grammi, che nascondeva nelle parti intime. Subito dopo l’identificazione è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura di Salerno.