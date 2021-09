Droga e furto di gasolio, Riesame conferma arresto per due giovani

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha confermato le misure cautelari per i due giovani conviventi di Tramonti tratti in arresto il 31 agosto scorso per il reato di furto aggravato e furto in abitazione.

L'indagine

Tra gli episodi a loro carico il furto di gasolio commesso su un autobus della SITA, nello scorso mese di febbraio, parcheggiato in un'area di sosta del comune montano, come dimostrato dai frame restituiti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli inquirenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, oltre a 9 grammi di marijuana, era stata rinvenuta nelle loro disponibilità il materiale utilizzato per commettere il furto del gasolio (taniche, buste e tubi di gomma). I due, sulla trentina, hanno ammesso le proprie responsabilità, confermando aver commesso i reati a loro contestati. Rimarranno ai domiciliari, nella loro abitazione di Pietre, con braccialetto elettronico in attesa di sentenza.