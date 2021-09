Lutto cittadino a Tramonti: tutti stretti alla famiglia del consigliere Giordano

Lutto cittadino a Tramonti, per la morte del consigliere comunale Emilio Giordano. "Se è vero che una persona non muore mai quando i suoi insegnamenti restano vivi, l’Amministrazione Comunale propone ai cittadini di astenersi dall’accensione delle sterpaglie per la giornata di domani, 1 ottobre. Nella speranza che in tanti accolgano il nostro appello, rivolgiamo ancora il nostro più accorato cordoglio alla famiglia", si legge su una nota del Comune. I funerali saranno celebrati venerdì 1° ottobre, alle 16, nella Chiesa di San Felice, nella frazione di Pietre.

Il primo cittadino ha anche invitato la popolazione, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere “a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 15.30 alle ore 17.00 circa”. Tutti stretti attorno alla famiglia.