Viola l'obbligo di dimora e "sconfina", al ritorno a casa viene arrestato

Esce di casa e va nell'Agro nocerino, insieme ad alcuni parenti. Quando rientra in Costiera viene arrestato dai carabinieri per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Era sottoposto ad obbligo di dimora.

L'episodio

Questa la sorte per un 32enne di Tramonti, che aveva "sconfinato" senza autorizzazione del tribunale. L'obbligo di dimora gli era stato applicato dopo un'inchiesta per spaccio tra Vietri e Maiori. Per il giovane sono scattate le manette perché sorpreso in flagranza di reato sul Valico di Chiunzi, dove i carabinieri della stazione di Tramonti stavano eseguendo un posto di blocco. Il 32enne, con diversi precedenti di polizia, dovrà ora rispondere anche del reato di violazione della misura cautelare a cui era sottoposto.