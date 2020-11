Grave incidente a Tramonti: operaio schiacciato da un cancello

Un gravissimo incidente si è verificato questo pomeriggio in Costiera Amalfitana, a Tramonti: un operaio di 69 anni, originario di Maiori, è stato schiacciato da un cancello in ferro. Ha riportato gravi lesioni e si è subito reso necessario il trasferimento in eliambulanza al Ruggi di Salerno.

I dettagli

L'operaio - scrive il Vescovado - era impegnato nella manutenzione di un cancello in ferro di un'ex officina meccanica nella frazione di Pietre La struttura è uscita dal binario, l'uomo è rimasto schiacciato e ha anche battuto violentemente la testa sull'asfalto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha condotto l'operaio nel vicino campo sportivo della frazione Pietre, per facilitare l'arrivo dei soccorsi. Si indaga.