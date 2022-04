Trapianto al fegato con metodo innovativo, plauso di Somma: "Fieri del nostro ospedale"

“Fieri di avere nella nostra città un ospedale ed un personale medico d’alta specializzazione”. Con queste parole il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, interviene all’indomani dello straordinario intervento eseguito dall’equipe guidata dal dottor Attilio Maurano su un paziente trapiantato al fegato presso l’ospedale “Gaetano Fucito”.

Il commento

Per il primo cittadino “è un altro riconoscimento che giunge ai medici in servizio all’ospedale Fucito – sottolinea Somma – un segnale importante sia per la nostra città che per la regione Campania, additata spesso in maniera frettolosa come cattivo esempio di sanità pubblica. L’ultimo intervento eseguito al Fucito, invece, ci dice che non sempre è necessario fare la valigia per andarsi a curare al Nord. Con l’azienda ospedaliera è stato avviato da tempo un dialogo per valorizzare l’eccellenza delle prestazioni mediche erogate e per assicurare all’ospedale Fucito il massimo supporto da parte quest’Amministrazione” conclude Somma.