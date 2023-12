San Mauro Cilento: lupo si ferisce in una trappola per cinghiali

"Qualche giorno fa mi avevano segnalato, a San Mauro Cilento, un lupo rimasto intrappolato in un laccio cappio, uno di quelli usati solitamente per i cinghiali. Fortunatamente i carabinieri forestali insieme al personale Asl sono arrivati in tempo e hanno recuperato l'animale che è stato consegnato al Cras di Napoli". E' quanto si legge nel post dell'animalista Nicola Campomorto.

Purtroppo le sue condizioni non sono delle migliori. Presenta problemi di respirazione, probabilmente dovuti al laccio, che lo ha stretto all'altezza della gabbia toracica. Il lupo, un maschio di età compresa tra i due e i tre anni, si trovava a lato della SP46 che collega Serramezzana e San Mauro Cilento. "Inutile dire che queste trappole non sono selettive ed inoltre sono una vera crudeltà, gli animali muoiono dopo una lunga agonia", ha concluso amareggiato, invitando tutti alla riflessioni.