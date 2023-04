Trasferimenti interni a Ruggi, la Fials chiede chiarezza sulle procedure

La Fials provinciale chiede chiarezza sugli ultimi trasferimenti interni all’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il segretario generale della Fials provinciale, Carlo Lopopolo, in una lettera invita ai vertici dell’Azienda, ha portato alla luce le segnalazioni da parte dei lavoratori, in merito a processi presumibilmente poco chiari riguardanti trasferimenti di personale all’interno del “Ruggi”.

La denuncia

“Queste procedure non tengono in considerazione delle istanze regolarmente e precedentemente protocollate. Ad oggi, non riusciamo a comprendere e decifrare la reale funzione del Sitra, considerata come una struttura strettamente correlata al classico cambio di reparto. Il Sitra, in questi anni ha subito sensibilmente una riduzione dei componenti e, che ad oggi si identifica con un unico Responsabile facente funzione”, ha detto Lopopolo. Un potenziale, quello del Sitra, probabilmente inespresso secondo la Fials Salerno, senza una job description specifica che possa farci comprendere realmente tutte le attività di pertinenza e competenza. “Pertanto, alla luce di quanto segnalato, abbiamo sollecitato la direzione del “Ruggi” a valutare immediatamente azioni di controllo, in modo da non alimentare i malumori e malessere che aleggia tra gli operatori, ormai stanchi di questo modus operandi che non valorizza le competenze e le ambizioni di ogni singolo lavoratore. All’Azienda, inoltre, abbiamo chiesto una convocazione immediata per chiarire la vicenda”.