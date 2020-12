Movida e norme anti-Covid: sanzionati i trasgressori nel Golfo di Policastro, nei guai 3 locali

Carabinieri in azione, nel Golfo di Policastro, durante i giorni del ponte dell’Immacolata: circa una ventina, tra esercizi pubblici e attività commerciali, sono stati controllati dai militari di Sapri. Di questi, tre locali, a Sapri, Torre Orsaia e Santa Marina, sono stati chiusi e multati, per un importo totale di 1.600 euro, per il mancato rispetto delle modalità di consumazione da asporto, nell'ambito delle norme anti-Covid.

Le multe

Nei guai, anche 3 persone sanzionate per assembramento per un totale di 1200 euro. Il monitoraggio continua.