Ascea: locali aperti oltre l'orario consentito, il vicesindaco "avvisa" i trasgressori

Ho il dispiacere di comunicarvi che pervengono all'amministrazione continui report da parte della vigilanza notturna, nonché segnalazioni da parte di cittadini, in merito all'inosservanza dell'orario di chiusura delle attività commerciali disposto dall'ultima ordinanza sindacale (ore 3:00 dal lunedì al venerdi, ore 04:00 sabato e domenica).

Qualora da stanotte, pertanto, dovesse perdurare tale stato di cose, disporremo immediatamente la chiusura anticipata delle attività e non riceveremo più alcuna delegazione in comune per discutere sul punto.