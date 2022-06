"Usano sacchi neri e trasgrediscono le norme della differenziata": Salerno Pulita contro i gestori della movida, scattano le sanzioni

Salerno Pulita dichiara guerra ai gestori dei locali che trasgrediscono le norme della raccolta differenziata. Ancora multe per i locali notturni di Salerno: questa mattina, da piazza della Concordia fino in via Roma, insieme agli agenti della Polizia Municipale, la società ha controllato numerosi sacchi neri, il cui utilizzo è vietato, all'interno dei quali è stato trovato di tutto, tranne che la frazione umida la cui raccolta era prevista.

La nota di Salerno Pulita

"Ci dispiace constatare che, nonostante gli appelli ed i controlli già effettuati nelle settimane precedenti, continua da parte di molti operatori del settore della Movida un atteggiamento di completa indifferenza nei confronti delle regole che gli altri cittadini rispettano. - scrive Salerno Pulita - Tra oggi e lunedì verranno notificate altre multe ma, a questo punto, c'è da chiedersi se siano sufficienti a fermare un fenomeno che incide sulle tasche di tutti i salernitani: nel 2021, giusto per dare qualche numero, gli errati conferimenti ci sono costati 3.000.000 di euro, che rappresentano un quota molto significativa della spesa totale che il Comune di Salerno affronta per la gestione della raccolta differenziata", ha concluso.