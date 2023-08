Costiera affollata: l'autista non apre le porte del bus, il passeggero danneggia il pullman

Caos alle fermate Sita in Costiera Amalfitana: come ci segnalano alcuni lettori, ieri pomeriggio, all’altezza dell’accesso alla spiaggia di Castiglione, un bagnante avrebbe inveito contro il conducente del mezzo che non gli aveva aperto le porte, in quanto il pullman era già affollatissimo. Dopo aver scagliato diversi pugni alla fiancata, l’uomo avrebbe anche spezzato uno dei tergicristalli della Sita, per poi allontanarsi. Il conducente ha informato i Carabinieri a cui è stato fornito il video girato da un passeggero per far luce sull'accaduto.