Caos trasporti in Costiera: l'appello di Cammarano (M5S) e dei sindacati alla Regione

Altra giornata di caos, ieri, per i trasporti in Costiera Amalfitana. Centinaia di turisti, desiderosi di godersi le bellezze naturali e culturali della Divina, con le vie del mare ferme per il mare mosso e la forte carenza di autobus, si sono trovati a sostare per ore alle fermate degli autobus o a muoversi a piedi per raggiungere le destinazioni più vicine. E la polemica continua. “L'immagine idilliaca del nostro territorio è stata offuscata agli occhi dei tantissimi visitatori bloccati a causa della mancanza di mezzi di trasporto adeguati. I bus Sita, già sovraffollati in condizioni normali, con l'interruzione dei trasporti marittimi non sono riusciti a far fronte all’eccessiva domanda, lasciando molte persone senza opzioni valide” dichiara il presidente della III Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.“In una regione che vuole puntare fortemente sul turismo è fondamentale che le istituzioni e le compagnie di trasporto si impegnino a garantire soluzioni tempestive ed efficaci per far fronte a situazioni simili in futuro, in modo da preservare l'immagine positiva della Costa d’Amalfi”.

La richiesta dei sindacati

Le segreterie provinciale di Filt Cgil e Fit Cisl, guidate rispettivamente da Arpino e Stanzione hanno inviato una richiesta di intervento alla IV Commissione Trasporti della Regione, alla Sita Sud, a Travelmar, alla Capitaneria di Porto e anche alla Prefettura. Le sigle sindacali “sono terribilmente preoccupate per la grande mole di turisti che si è riversata alle fermate dei bus di Sita Sud, diretti verso la costiera Amalfitana. Tale criticità è emersa ancor più forte negli ultimi giorni, a causa del mare alto e al successivo blocco del trasporto marittimo.Va segnalato che tale criticità metta in seria difficoltà la sicurezza dei conducenti e degli utenti, costretti a viaggiare in situazioni drammatiche, assolutamente non imputabili a Sita Sud. Riteniamo necessario un tavolo tecnico di coordinamento che metta in essere un protocollo da rendere esecutivo nei momenti di criticità, garantendo sicurezza e diritto alla mobilità”.