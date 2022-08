Trasporti, ripristinato servizio sostitutivo Battipaglia-Lagonegro

Il servizio sostitutivo della tratta ferroviaria Battipaglia –Lagonegro è stato ripristinato per tutto il mese di agosto. E’ il risultato raggiunto a seguito dell’incontro al quale il consigliere regionale Tommaso Pellegrino (Italia Viva) ha partecipato con il presidente della Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania Luca Cascone e i vertici di Trenitalia.

I disagi

L’incontro era stato richiesto da Pellegrino a seguito della decisione di Trenitalia di dimezzare le corse da e per il Vallo di Diano, determinando una condizione di isolamento del Territorio.La soppressione del servizio sostitutivo sulla tratta Battipaglia-Lagonegro avrebbe rappresentato un elemento di ulteriore marginalizzazione per i cittadini che si sarebbero visti negato il diritto alla mobilità.

Il commento

“Voglio esprimere la mia gratitudine al presidente Cascone e ai vertici di Trenitalia per l’attenzione con la quale hanno compreso e risolto il disagio di tanti cittadini che vivono nel Vallo di Diano. Il mio ringraziamento - dichiara Pellegrino - va altresì al comitato pendolari Vallo di Diano, che sollevando la difficoltà ci ha consentito di affrontarla e risolverla in tempi utili. Il Vallo di Diano è un territorio di grandissimo interesse culturale, paesaggistico, naturalistico e storico che merita a pieno titolo un incremento del livello di accessibilità in grado di rispondere alle esigenze di persone e imprese, riducendo le disuguaglianze tra le diverse aree della regione. L’accordo raggiunto con Trenitalia è senza dubbio un segnale importante che va nella direzione della tutela dei diritti di chi vive nelle Aree interne”.