Disagi per il trasporto scolastico ed universitario: l'appello dell'assessore di Sarno, intanto a Pellezzano si potenzia la linea 22

Migliorare e rafforzare il servizio scolastico ed universitario-Linea 82: lo ha chiesto l'Assessore ai Trasporti di Sarno, Eutilia Viscardi, in una nota inviata ai vertici di BusItalia e per conoscenza alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno (settore viabilità e trasporti) e al Prefetto di Salerno. "A nome del Sindaco, di tutta la Giunta e l’Amministrazione Comunale, nel ribadire l’apprezzamento per l’attività di tutti gli interessati, che hanno

comportato l’aumento delle corse pomeridiane della linea 82, tuttavia, visti anche gli ultimi episodi (l’ultimo nella giornata di oggi) che mettono in pericolo l’incolumità degli studenti della città di Sarno ma anche degli autisti di Busitalia, chiedo un aumento delle macchine per la suindicata linea e vi invita ad una considerazione: dalla lettura dell’orario vigente ci sono corse (accordateci tempo fa) che partono da Sarno alle 7.30 ed alle 10.00, mentre un notevole affollamento si manifesta soprattutto nelle partenze delle 7.30 e delle 9, orari nei quali gli autobus che provengono da San Marzano sul Sarno sono già pieni", ha osservato l'assessore.

La denuncia

"E’ evidente che ci potrebbe essere uno spostamento di mezzi ed uomini in questi orari, con partenza direttamente da Sarno, per evitare le scene apocalittiche di ragazzi che inseguono autobus ed autisti costretti ad evitarli. Questo, se permettete, non può essere consentito e costituisce un motivo di preoccupazione anche per l’ordine pubblico tanto che sono state chiamate più volte ad intervenire le forze dell’ordine. - continua- Medesima preoccupazione si esprime per il ritorno e la corsa delle 15.15 da Fisciano è poco utilizzata mentre le problematiche si evidenziano soprattutto tra le 16 e le 19. E’ chiaro da tempo che, essendo le condizioni di viaggio ritornate al periodo pre –Covid, la domanda è superiore all’offerta e la soluzione migliore potrebbe essere la creazione di una linea che parta direttamente da Sarno (che riceve molti studenti anche dal napoletano), atteso il numero di studenti sarnesi iscritti all’Università di Fisciano e Baronissi". Preoccupazione anche per gli studenti degli Istituti Fermi e Dorso, siti in Sarno in via Roma, che utilizzano sia la linea urbana 72 che la linea urbana 79, escono da scuola alle 14 e non trovano una macchina in direzione Lavorate, in quanto sono previste due corse, sia della 72 che della 79, alle 13.50, rimanendo in strada per oltre un’ora. Si richiede pertanto lo spostamento della 72, che è solo urbana di 15 – 20 minuti, in modo da poterli attendere.

Buone notizie nella Valle dell'Irno

Intanto, a Pellezzano, a seguito delle segnalazioni ricevute, l'amministrazione Comunale si è prontamente attivata presso la Regione Campania e Busitalia per richiedere il potenziamento della linea 22 nelle fasce orarie scolastiche. Pertanto, sono ora attivi i collegamenti aggiuntivi:

Linea 22 Pellezzano-Salerno, partenza da Capriglia alle ore 07:20;

Linea 22 Salerno-Pellezzano, partenza da Via Vinciprova alle ore 13:45.

Inoltre, il Comune fa sapere che è in corso di valutazione la richiesta dell’Ente di posticipare di 25/40 minuti l’ultima corsa feriale da Salerno della linea 23, attualmente in partenza alle 20:35. L’intento è accogliere le esigenze soprattutto dei pendolari.