Il giovedì nero dei trasporti: sciopero generale, giornata di disagi

Giovedì 16 dicembre, le Federazioni Nazionali di FILT-CGIL e UILTRASPORTI, hanno aderito allo Sciopero Generale CGIL e UIL proclamato per il “sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio”. L’astensione avrà durata pari all’intera giornata lavorativa per tutti i lavoratori pubblici e privati del tpl secondo le seguenti modalità



Trasporto Urbano

Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane): intera prestazione nel rispetto delle fasce di garanzia previste nelle singole aziende. Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione: intera prestazione con la medesima articolazione degli addetti di esercizio e rispetto delle medesime fasce di garanzia previste nelle singole aziende. Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: intero turno di lavoro.

Trasporto Extraurbano

Addetti di esercizio (autobus e ferrovie concesse): intera prestazione nel rispetto delle fasce di garanzia previste nelle singole aziende. Trasporto extraurbano su gomma: intera prestazione fermo restando il rispetto di eventuali fasce di garanzia previste nelle singole aziende o servizi individuati come da garantire. Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione): intera prestazione con la medesima articolazione degli addetti di esercizio.