Il venerdì nero dei trasporti: sciopero a Salerno, le fasce orarie garantite

Giornata di sciopero e di disagi per studenti e pendolari anche a Salerno e provincia. Oggi, venerdì 25 febbraio, si ferma il trasporto pubblico locale. E' stato proclamato dalle Segreterie Nazionali per la vertenza sul rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri.

Info utili

Le fasce garantite sono Sita ed autolinee private dale ore 6 alle 9 e dalle ore 13 alle 16. Busitalia, infine, garantirà corse dalle ore 6.30 alle 9 e dalle ore 13 alle 16.30. Il settore lamenta salari bassi e scarsa sicurezza che determinano una fuga dalle aziende di trasporto pubblico locale. "Il ccnl unica via per costruire le condizioni per la mobilità del futuro”, scrivono i sindacati. A supportare la vertenza, oggi, alle ore 10:00, si terrà un presidio presso la regione Campania, Centro Direzione.