Trasposto scolastico a pagamento, il Comitato Civico Dragonea: "Un vero dazio per un diritto"

"Siamo succubi di un’amministrazione cieca e sorda ai bisogni essenziali della nostra gente. Non bastavano i sacrifici che tanti bambini e famiglie stanno sopportando per la scuola chiusa da tre anni a Dragonea, ora con questi avvisi che stanno circolando anche per Molina (anche lì le scuole sono chiuse per lavori) al danno si aggiunge anche la mortificazione per le tante famiglie già in gravi difficoltà economiche e non solo si vedono costrette a pagare per mandare i propri bambini a scuola. Un vero dazio per un diritto". Lo scrive il Comitato Civico Dragonea che punta il dito contro la richiesta di contributi alle famiglie, da parte del Comune di Vietri, per usufruire del servizio di trasporto scolastico agli alunni del territorio.

"Eravamo dell’idea che al peggio non c’è mai fine ed é proprio così. Siamo in un paese allo sfascio morale ed etico. Quanti hanno firmato questi volantini hanno in mente cosa succede veramente alla nostra gente? Quali sono i disagi e le difficoltà che incombono su questi figli? Siamo davvero in cattive acque, vorremmo tanto capire quali sono le priorità di questa amministrazione. Si finanziano eventi spendendo soldi a sbafo e per delle navette si cerca di fare la colletta tassando le famiglie? - continuano dal Comitato- Questo è uno scempio vergognoso. Il diritto allo studio è sacrosanto ed i bambini non possono rimanere a piedi se non hanno possibilità di pagare colpe che non sono proprie. Le nostre mamme sanno fare il bene dei propri figli e certamente non si faranno umiliare manco questa volta per questa ennesima vigliaccata", hanno concluso.