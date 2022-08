Tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro, l'appello del comitato ai candidati: "Riapritela"

Il Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro lancia un appello per la riapertura al traffico commerciale della linea Sicignano-Lagonegro, interconnessa e con fermata intermedia AV ad Atena Lucana con la tratta Alta Velocità Battipaglia-Praja a Mare.

Il messaggio ai candidati

L'appello è rivolto ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo della Camera e Senato. "Chiediamo ai candidati - si legge in una nota stampa firmata dal presidente del Comitato Rocco Panetta - di diffondere una dichiarazione pubblica in cui esplicitano di volere la riapertura al traffico commerciale della linea Sicignano-Lagonegro attingendo le risorse occorrenti dai 50 miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione oppure dagli 80 Miliardi di Fondi Europei ordinari, da impegnare per il prossimo anno".