Arresti, sanzioni e denunce: locali, lidi e strade al setaccio, il blitz nella movida salernitana

Movida al setaccio, nell'ultimo fine settimana. Sia nel centro cittadino che in altre zone della Città, ancora una volta, forze dell’Ordine, polizia locale e militari dell’Esercito Italiano sono stati impegnati per garantire il rispetto delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del contagio Covid-19, nonché a prevenire ogni forma di illegalità.

Tre arresti

Nel corso dei servizi, predisposti dal Questore, durante i quali sono state identificate complessivamente 206 persone e controllati numerosi locali pubblici, compresi quelli attrezzati con piste da ballo, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale ha proceduto a 3 arresti in flagranza, per resistenza, per porto e detenzione di arma nonché per ricettazione di un’auto dell’ASL di Salerno rubata tra il 24 ed il 27 luglio in città. A finire nei guai, due cittadini italiani, con precedenti, nonché di un cittadino extracomunitario.

Sanzioni e denunce

Inoltre, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha proceduto al controllo di 57 esercizi commerciali, sanzionandone due, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Per una si è resa necessaria la chiusura temporanea, mentre il titolare di un'altra attività è stato denunciato in quanto non aveva ottemperato all’ordine di chiusura imposto dalla Polizia Locale. L’attività di vigilanza ha, poi, consentito a personale della Polizia Provinciale di denunciare, in stato di libertà, per resistenza un venticinquenne che, poco prima, sul Lungomare Trieste, aveva picchiato la convivente.

Blitz anti-prostituzione e nei lidi

Ancora, la Capitaneria di Porto, di concerto con la Polizia Locale ha effettuato controlli sia sul molo “Masuccio Salernitano” in occasione dell’imbarco sui traghetti diretti in Costiera Amalfitana che ad 8 stabilimenti balneari, sanzionando, in questo caso, un gestore per l’assenza di segnalamenti indicanti il distanziamento ed i percorsi ingresso/uscita. Pattuglie della Polizia Locale hanno, infine, assicurato servizi finalizzati al contrasto alla prostituzione, elevando 7 verbali e 3 Daspo urbani. Prosegue, dunque, il monitoraggio, in città e in provincia.