Passaggi a livello malfunzionanti e ritardi dei treni, il sindaco di Baronissi: "Con la riapertura delle scuole sarà un disastro"

"Da quando il servizio è ripreso dopo lavori di elettrificazione della linea, la ripartenza dei treni lungo la tratta Mercato San Severino – Salerno sta provocando agli automobilisti lunghissime attese ai passaggi a livello che peraltro risultano mal funzionanti, oltre che ritardi strafosferici dei convogli". Lo denuncia il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. "D’altro canto i tanti utenti pendolari e non di Baronissi e della Valle dell’Irno, costretti a subire pesantissimi disagi ed esasperati, ci rappresentano una serie infinita di disservizi, di attese e di ritardi inammissibili per i nostri tempi in un Paese civile", ha aggiunto il primo cittadino che scende in campo in merito ai disagi collegati al malfunzionamento dei passaggi a livello e all'inefficienza dei treni locali.

Il monito del sindaco