Lavori sulla Rete Ferroviaria Italiana: modifiche sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto

Cambia il programma di circolazione dei treni, dal 12 giugno all’8 agosto, per via dei lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. Per consentire l'intervento, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Potenza ed Eboli e Potenza e Metaponto. I treni regionali e della lunga percorrenza subiranno cancellazioni totali/parziali e saranno sostituiti con autobus.

I dettagli

I treni della relazione Taranto/Potenza-Salerno e viceversa saranno limitati/originari da Eboli;

I treni delle relazioni Napoli/Salerno - Buccino viceversa saranno limitati/originari da Eboli;

I treni lunga percorrenza delle relazioni Taranto-Milano/Roma e viceversa saranno limitati/originari da Battipaglia.

I collegamenti tra Eboli e Buccino e viceversa, e tra Battipaglia e Taranto saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus in coincidenza del treno corrispondente. Il dettaglio dei provvedimenti è disponibile nelle stazioni e su tutti i canali informativi e di vendita del Gruppo FS. Contestualmente saranno realizzati interventi per il completamento e l’attivazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) nelle stazioni di Baragiano e Bella Muro, che garantiranno migliori performance dell’infrastruttura ferroviaria. Previsti anche lavori di manutenzione straordinaria alle opere d’arte presenti lungo le tratte Grassano-Salandra, Salandra-Ferrandina e fra Vaglio e Brindisi di Montagna.