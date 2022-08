Lavori sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno: orari modificati e corse sospese

Modifiche alla circolazione sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno. Da questa mattina, fino a lunedì 30 ottobre, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato una serie di interventi di manutenzione sulla linea in questione.

Le modifiche

Per tale motivo si è renderà necessario modificare o sospendere (in alcuni casi) la circolazione nel tratto fra Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Per evitare disagi particolari è stata prevista l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Il dettaglio dei provvedimenti sarà disponibile nelle stazioni, uffici assistenza clienti e sui canali informativi on line di Rfi e delle società di trasporto.