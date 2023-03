Guasto sulla linea Salerno-Paola: treni in forte ritardo, disagi alla stazione

Caos e disagi, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Salerno per la circolazione dei treni è fortemente rallentata dalle ore 8:20 per un guasto alla linea Salerno-Paola.

Treni in ritardo

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali - comunica Trenitalia - possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti; i treni Regionali, invece, possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Al lavoro i tecnici per ripristinare la linea in tempi rapidi. Disagi, dalle 7 alle 10.40, anche sulla linea Napoli-Salerno – via Monte del Vesuvio per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Sarno. In questo caso, i treni regionali hanno subito ritardi fino a 20 minuti.