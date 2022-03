Mattinata da incubo per i viaggiatori: guasto a diverse linee ferroviarie, ritardi e cancellazioni di treni

Mattinata da incubo, nelle prime ore, per i viaggiatori. Cancellazioni di treni e ritardi fino a 100 minuti sono stati registrati fino alle 9, quando il traffico è tornato regolare, dopo l'intervento dei tecnici. Disagi, in particolare, per i treni da Napoli a Torino e da Salerno a Venezia, con la cancellazione delle linee FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35) e FR 9520 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50).

La problematica

Il guasto ha riguardato i sistemi di gestione della circolazione a Casoria: ora il traffico è tornato regolare. Ma altri disagi hanno riguardato anche linee diverse, per guasti ai sistemi di gestione della circolazione a Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina, con ripercussioni anche nel nostro territorio.