Lavori, treni soppressi sulla linea Sarno-Salerno: i bus sostitutivi e i disagi

Disagi tra i pendolari per via dei treni soppressi sulla linea Sarno-Salerno. Trenitalia fa sapere che per lavori urgenti sulla linea a Monte del Vesuvio saranno soppressi i treni Sarno-Salerno dal 21 settembre all'11 ottobre, sostituiti da servizio autobus.

A darne notizia, l'assessore ai Trasporti Eutilia Viscardi, che nelle prossime ore invierà una comunicazione a Trenitalia per chiedere un numero di veicoli sufficiente, considerato anche l'avvio dell'anno scolastico.

Ecco il prospetto orari con partenze da Sarno e da Salerno:

