Trenitalia, sospesa la circolazione tra Battipaglia e Potenza per tre mesi

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie e delle stazioni campane e lucane per garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

I disagi

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) la circolazione in Campania subirà alcune modifiche, in particolare: sulla tratta Battipaglia - Potenza - Taranto, la circolazione sarà sospesa tra Battipaglia e Potenza dal 10 giugno all’8 settembre per lavori di adeguamento del Piano Regolatore Generale e velocizzazione negli impianti di Picerno, Eboli e Bella-Muro.

I lavori

Per quanto riguarda l’interruzione della linea Battipaglia – Potenza, nel tratto compreso tra Eboli e il capoluogo lucano, gli interventi programmati in questa fase riguarderanno l’adeguamento del Piano Regolatore Generale delle stazioni di Eboli, Picerno e Bella – Muro. In particolare, questa prima tranche di interventi, che saranno completati definitivamente entro il 2026, sarà mirata alla velocizzazione degli itinerari di stazione, al miglioramento dell’accessibilità tramite la realizzazione di sottopassaggi pedonali, l’innalzamento a 55cm dei marciapiedi, la realizzazione di ascensori e percorsi tattili, nonché l’ammodernamento delle pensiline.