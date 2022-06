Deraglia il Frecciarossa, treni in ritardo anche per Salerno. L'Abbac: "Aiutare i turisti in arrivo"

Il presidente Abbac Agostino Ingenito ha inviato una nota agli operatori ricettivi campani con la quale ha richiesto piena disponibilità e pazienza dei gestori che sono in attesa di ospiti che in queste ore sarebbero dovuti arrivare a Napoli e Salerno e tuttora bloccati nei treni provenienti da altre altre città a seguito del deragliamento del Frecciarossa Torino-Napoli verificatosi sulla rete, in particolare a Roma.

L'avviso

“Le Ferrovie dello Stato ci hanno rassicurato che il traffico ferroviario é in via di ripristino. Auspichiamo piena collaborazione per ridurre disagi a questi viaggiatori che hanno prenotato in tante nostre strutture ricettive. Abbiamo chiesto inoltre impegno di tassisti e autisti Ncc per garantire ove possibile disponibilità e costi contenuti per garantire di raggiungere le destinazioni