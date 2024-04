Policastro Bussentino: bimbi scendono dal treno senza i genitori, l'intervento

Tensione, oggi, per una famiglia bengalese residente a San Giovanni a Piro. I malcapitati si trovavano su un treno regionale diretto a Sapri, quando, giunti alla stazione di Policastro Bussentino, mentre i genitori erano ancora intenti a racimolare i bagagli, i due bambini sono scesi dal convoglio per primi: il treno è ripartito senza consentire alla madre e al padre di raggiungere i loro piccoli. Tuttavia, a bordo del regionale, erano presenti gli agenti della Polfer che hanno allertato gli assistenti sociali del progetto SAI di Torre Orsaia per recuperare i bambini sulla banchina.

Il lieto fine

I genitori, intanto, giunti alla stazione di Sapri, sono stati accompagnati dagli agenti a Policastro, per riabbracciare finalmente i loro figli.