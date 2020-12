Entrano in casa per rubare, ladri prendono a sprangate commerciante a Trentinara

Ha vissuto una notte da incubo, un commerciante di Trentinara che, nella notte tra sabato e domenica, è stato preso a sprandate dai ladri.

Il blitz

Due malviventi con il volto coperto, intorno alle 23, hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione in via Serri per rubare. Soltanto che il proprietario ha opposto resistenza intimando loro di andare via. Ma uno dei balordi, munito di spranga, si è scagliato contro di lui ferendolo alla testa. I familiari hanno subito allertato i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi.

Gli altri furti

Nella stessa serata i malviventi, inoltre, sono riusciti a rubare un’automobile dal cortile di un'altra casa, mentre è fallito il tentativo di fare irruzione dentro ad una terza abitazione. Sui tre episodi indagano i carabinieri.