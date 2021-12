Trentinara, edificio pericoloso: sgomberati padre e figlio

Paura, a Trentinara, dove un’abitazione (dove risiedono padre e figlio) è stata sgomberata perché l’edificio adiacente, al termine di rilievi dei vigili del fuoco, è risultato pericoloso. L’intervento è avvenuto in Largo Croce.

Le disposizioni

L’ordinanza di sgombero, per motivi di sicurezza, è stata firmata dal sindaco Rosario Carione in quanto il fabbricato presentava “un evidente stato di fessurazione e rigonfiamento dei muri a secco in pietrame, con evidente condizione di pericolo per l’abitazione posta nelle adiacenze”. La proprietaria, di conseguenza, è stata sollecitata affinchè metta in sicurezza la struttura.