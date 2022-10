Giustizia, Trentini rieletta presidente Unione Avvocati Enti Pubblici

L'avvocato Antonella Trentini è stata rieletta all'unanimità presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep). Confermato anche il vice presidente, Andrea Magnanelli.

La riunione

A deciderlo l'assemblea nazionale svolta a Salerno, che ha eletto anche la nuova giunta formata da Sabrina Tosti, Giuseppe Simeone, Oreste Manzi, Alessandra Barone, il tesoriere Caterina Siciliano e i responsabili contrattuali Domenica Condello (enti locali), Massimo Cassarino (enti centrali), Francesco Lembo (sanità) e Mirella Pecoraro (università). "Gli avvocati pubblici ricoprono da anni il ruolo di garanti della pubblica amministrazione - ha detto Trentini, direttore dell'avvocatura civica di Bologna e giudice della corte d'appello della Figc - Come Unaep da anni ci battiamo per difendere il riconoscimento delle professionalità su tutti i tavoli istituzionali, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro prezioso svolto per enti pubblici e amministrazioni. Uno dei nostri obiettivi è quello di veder riconosciuto il ruolo degli avvocati in Costituzione".