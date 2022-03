Mette in vendita una console da gioco, ma poi non la consegna: denunciato 26enne di Salerno

Un 26enne di Salerno è finito nei guai per aver messo in vendita online una console da gioco. Il giovane - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - si è fatto accreditare 160 euro da un operaio di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) ma non ha mai inviato la console. Ad identificarlo e denunciarlo all'Autorità Giudiziaria sono stati i carabinieri di Asolo.