Tribunale di Nocera Inferiore al collasso, il sindaco di San Marzano: "Personale subito"

"Sul Tribunale di Nocera Inferiore, chiedo ai miei colleghi sindaci di non abbassare la guardia. L'emergenza passa solo quando le promesse si concretizzano. Gli incontri nei palazzi romani, seppur positivi e di buon auspicio, restano fini a se stessi se non arriva nuovo personale nella Cittadella giudiziaria dell'Agro". Lo ha detto Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno che punta i riflettori sull'emergenza del personale che sta investendo il Tribunale nocerino.

L'auspicio

"Ho letto con preoccupazione le parole dei consiglieri del Csm dopo la ratifica delle dimissioni del presidente Antonio Sergio Robustella - ha concluso -. Quello di Nocera Inferiore è un Tribunale al collasso. Serve personale. Ben venga l'interesse della politica, con l'impegno dei parlamentari del territorio. Ci auspichiamo che arrivino i rinforzi chiesti da Robustella, perché quanto prima Nocera Inferiore possa dirsi un Tribunale a misura di cittadino”.