Tribunale di Nocera, si dimette il presidente Robustella: "Problemi irrisolti, abbandonato dalle istituzioni"

Il presidente del tribunale di Nocera Inferiore Antonio Sergio Noberto Robustella ha rassegnato le sue dimissioni. La decisione è stata assunta alla luce della situazione in cui versa la struttura giudiziaria dell’Agro a causa, principalmente, della carenza di personale. Inutili gli appelli rivolti, ormai da tempo, alle istituzioni nazionali affinchè risolvessero le problematiche ormai note a tutti.

Cirielli contro la maggioranza

Il primo ad esprimere solidarietà a Robustella è il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI): “È inaccettabile che un magistrato della levatura del dottor Antonio Sergio Robustella debba essere costretto a lasciare l’incarico di presidente del Tribunale di Nocera Inferiore perché abbandonato dalle istituzioni, lasciato solo e inascoltato nei suoi appelli per tentare di restituire dignità a quel Palazzo di Giustizia, fondamentale in un’area così delicata perché ad alta densità criminale". Di qui l'affondo politico: "Piuttosto, dovrebbero dimettersi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e i parlamentari di maggioranza, attesa l’assurda e inqualificabile indifferenza del Governo e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia”. “La mia solidarietà e vicinanza al dottor Robustella, innanzitutto, e a tutti coloro che ogni giorno – tra magistrati, personale dirigenziale e amministrativo - con grandissime difficoltà, criticità ed enormi disagi, continuano a lavorare per garantire livelli minimi di funzionalità ed efficienza”, conclude Cirielli.